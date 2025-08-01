Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık’tan Midilli Adası’na Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) seferlerini başlattı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’de ulaşım seferberliği başlattıklarını söyleyen Akın, “Bu ilk adım. Balıkesir’imizi denizlerde de Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Başkan Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetlinin katıldığı lansman programında, BADO’nun ilk seferi gerçekleştirildi.

Ayvalık’tan saat 11.00’de hareket eden deniz otobüsü, Midilli’deki ziyaretin ardından saat 16.00’da geri dönerek ilk seferini tamamladı.

AKÇAY’A BADO MÜJDESİ

Deniz ulaşımında Balıkesir’i olması gereken noktaya taşımak için yola çıktıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin her tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen yeterince bu imkandan faydalanılmadığını söyledi.

Akın, “Balıkesir Deniz Otobüsleri olarak söz verdiğimiz gibi Ayvalık’tan Midilli seferlerini başlatıyoruz. Ardından yakın bir süre sonra Akçay’da şu anda inşasına başladığımız Akçay-Midilli seferlerini ve diğer hatları, ardından Bandırma-Yenikapı güzergâhı ve yine o bölgeden adalarımıza seferlerimiz başlayacak" diye konuştu.

“BADO BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Körfez bölgesinin trafik sorununu çözmek için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Akın, “Deniz yoluyla ilgili planladığımız her şeyi sırasıyla hayata geçiriyoruz. Ama ilk kademesi olan Ayvalık-Midilli seferlerimizin de memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız nice yolculuklar yapılmasını diliyorum. İki tarafın birbirini daha iyi tanıması, Balıkesir’imizin tanıtılması; Büyükşehir Belediyemizin bütün imkânlarının 20 ilçede var olması ve bu imkânların her noktaya aktarılması için de elimizden geleni yapıyoruz. Balıkesir’in tanıtımına da büyük imkân sağlayacak olan bu BADO bizler için, şehrimizin tanıtımı için, turizm, karşılıklı iş birlikleri için ve hemşehrilerimiz için çok önemli. Burada sunacağımız çok farklı imkânlarla emeklilerimizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin çok daha rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

BÖLGE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI

Turizm cenneti Ayvalık ile Yunanistan’ın gözde tatil merkezlerinden olan Midilli arasındaki BADO seferleri bugün itibarıyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş tarafından işletilecek olan deniz otobüslerinin Ayvalık’tan kalkış saati 11.00 olarak belirlendi. Midilli’den kalkış saatinin 16.00 olacağı seferler 30 Eylül’e kadar devam edecek. Eylül sonundan itibaren gelen talebe göre sefer sayılarında değişiklik yapılabilecek.