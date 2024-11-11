Balıkesir'de Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç yeteneği Ali Habeşoğlu Türkiye U- 20 yaş Milli takım aday kadrosuna davet edildi.BALIKESİR (İGFA) - Milli davetin ardından deplasmanda çıktığı Karabük İdman Yurdu maçında Karabük temsilcisine kendi evinde ilk mağlubiyetini yaşatan Ayvalıkgücü Belediyespor’un galibiyet golü 20 yaşındaki yıldız adayı forvet Ali Habeşoğlu’ndan geldi.

Kırmızı beyazlı formayla gösterdiği başarılı grafiği Milli Takım’a seçilerek taçlandıran genç yıldız, 3 yıldır 3. Lig’de başarılı bir performans gösteren ve her yıl playoff oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor’un ilk Milli oyuncusu oldu.

Transferde adı Beşiktaş ile anılan, Beşiktaş JK'nin Futbol Şube Sorumlusu ve Genel Kaptanı Samet Aybaba’nın da geçtiğimiz haftalarda tribünden takip ettiği genç forvet Türkiye U- 20 yaş Milli takım aday kadrosuna alındı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yayınladığı tebrik mesajında genç Milli golcü ve tüm takımı kutladı. Başkan Ergin, "Hedefimiz her zaman daha üst ligler, Ayvalık’a yakışır” dedi.