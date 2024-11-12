Zafer Partisi Aydın İl Başkanı Tarık Akın, Aydın ilindeki tarım faaliyetlerine zarar veren jeotermal santrallere karşı sert bir açıklama yaptı. Akın, jeotermal tesislerden salınan kükürtlü gazların incir ve zeytin hasadını olumsuz etkilediğini belirtti.AYDIN (İGFA) - Aydın’ın en önemli tarım ürünlerinden olan incir ve zeytinin, jeotermal santrallerin gece saatlerinde atmosfere saldığı kükürtlü gazlardan ciddi zarar gördüğünü öne süren Zafer Partisi Aydın İl Başkanı Tarık Akın, bu durumun incir ve zeytin üretiminde büyük kayıplara neden olduğunu söyledi.

Çiftçilerin her geçen gün daha da mağdur olduğunu ifade eden Akın, bu konuda ciddi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

"YETKİLİLERİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR"

Çevre kirliliği konusunda Çevre Bakanlığı ve belediyelerin harekete geçmesi gerektiğini belirten Akın, "Çevre Bakanlığı ve yerel yönetimlerin bu duruma karşı önlem alması gerekiyor. Ne yazık ki, bugüne kadar sadece siyasal açıklamalar yapılmış ve sorunun çözümüne yönelik somut adımlar atılmamıştır. Çiftçilerimizin sesine kulak verilmeli ve bu çevre felaketi durdurulmalıdır." diye konuştu.