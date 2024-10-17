Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak-Aydın arasındaki 70 kilometrelik son kesiminin de trafiğe açılmasıyla tamamı trafiğe açılmış oldu. Bölgedeki ulaşım ağına güç katan otoyol, zamandan 4,5 milyar lira tasarruf sağlayacak.AYDIN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamının trafiğe açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, “Geçen yıl otoyolun 60. kilometresinde yer alan Kuyucak Kavşağı ile 140. kilometresindeki Kocabaş Kavşağı arasında kalan 80 kilometre ana gövde, 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 93 kilometrelik kesimini hizmete sunmuştuk. Şimdi kalan 70 kilometreyi de tamamlayarak otoyolumuzun tamamını trafiğe açmış olduk. Otoyolumuzun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile yolumuzun resmi açılış törenini de gerçekleştireceğiz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Aydın ve Denizli illerinin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, “Özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı, daha önceleri hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirilmişti. Şimdi Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağımızın gücüne güç katmış olduk.” ifadelerini kullandı.

“2 SAAT SÜREN YOLCULUK SÜRESİNİ 55 DAKİKAYA İNDİRDİK”

Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş’tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak’a ulaştığını hatırlatarak, “Bugün hizmete açacağımız 2. etap ise Kuyucak’tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın’da sonlanıyor. Otoyolumuz sayesinde; Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik.” dedi.

Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledileceğini söyleyen Uraloğlu, zamandan da 4,5 Milyar lira tasarruf sağlayacağını kayetti. Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ile yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edileceğini belirterek, "Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” dedi.

Aydın-Denizli Otoyolu projesinin birçok dev ulaştırma yatırımı gibi kamu-özel iş birliği modeli ile hayata geçtiğini belirten Bakan Uraloğlu, kamu-özel iş birliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modeli olduğunu vurguladı. Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkânları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz. Örneğin Aydın-Denizli Otoyolumuzun temelini 2020 yılı sonlarında atmıştık. Yaklaşık 4 yıl içerisinde yolumuzu tamamlayarak trafiğe açtık. Eğer bu model ile yapımını gerçekleştirmeseydik çok daha uzun bir yapım süresinden bahsediyor olacaktık. 7 ile 20 yıl arasında tamamlanan projeleri kamu özel iş birliği modeli ile 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz.” dedi.