Avrupa Birliği Erasmus+ KA152 Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Polonya, Sırbistan ve Romanya’dan Bursa’ya gelen öğrenciler Osmangazi Belediyesi Gazi Tarım A.Ş. üretim serasında fide dikim işlemi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Mustafakemalpaşalılar Derneği’nin koordinasyonunda gerçekleşen proje kapsamında Bursa’ya gelen 35 öğrenci, toprak hazırlama, ekim ve sulama süreçlerine aktif olarak katıldı. Osmangazi Belediyesi iştiraki Gazi Tarım A.Ş. üretim serasını ziyaret eden öğrenciler yerli tohumlardan üretilen fidelerin dikimini uygulamalı olarak öğrendi. Polonya, Sırbistan ve Romanya’dan gelerek Osmangazi Belediyesi’nin üretim serasında çalışan öğrencilerin sürdürülebilir tarım ve agro-turizm alanlarında bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.

“Dikim işlemini öğrencilerle birlikte yaptık”

Yurt dışından gelen öğrencileri misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay, “Mustafakemalpaşalılar organizatörlüğünde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Erasmus+ KA152 Gençlik Değişimi Projesinin bir ayağını atölye çalışmasıyla Osmangazi Belediyesi Gazi Tarım A.Ş. üretim serasında gerçekleştirdik. Polonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den 35 kişilik öğrenci gurubu üretim seramızda yerli tohumlardan üretmiş olduğumuz fidelerin dikimini gerçekleştirdi. Dikim işlemini öğrencilerle birlikte yaptık. Öğrencilerin Türkiye’ye geliş amacı bu tür tarımsal faaliyetlerde bulunmak, yurt dışından gelen öğrencileri burada misafir etmekten memnun kaldık. Burada kendi elleriyle diktikleri domates ve biberlerin fotoğraflarını kendileriyle daha sonra paylaşacağız. Serada gençlerin küçük gruplar halinde çalışarak toprak hazırlama, dikim ve sulama süreçlerine aktif olarak katılmaları sağlandı” dedi.

“Öğrenciler fide dikmeyi görerek deneyimleme fırsatı buldu”

Polonya, Romanya, Sırbistan’dan öğrencileri Bursa’da ağırladıklarını belirten Mustafakemalpaşalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Samet Şahin, “Bu projeyi ekibimle birlikte hazırlayarak Türkiye Ulusal Ajansına başvurduk. Projenin içinde kişileri ata tohumundan, seralara, agro kültür ve turizme kadar bir çok alanda eğitiyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının bu alanda yaptığı faaliyetleri ve çiftçinin ihtiyacı olan alanları hep birlikte keşfetmelerini sağlıyoruz. Polonya, Romanya, Sırbistan’dan 35 kişilik öğrenci gurubunu proje kapsamında Bursa’da ağırlıyoruz. Öğrencileri Osmangazi Belediyesi Gazi Tarım A.Ş. üretim serasına getirmemizdeki amacımız kamunun küçük üretim yapan vatandaşlara verdiği desteği göstermekti. Burada öğrenciler fide dikmeyi görerek deneyimleme fırsatı buldu” şeklinde konuştu.

“Burada olmaktan büyük mutluluk duyduk”

Osmangazi Belediyesi Gazi Tarım A.Ş. üretim serasında fide dikim işlemi gerçekleştirdiğini söyleyen Polonya, Sırbistan ve Romanyalı öğrenciler, “Osmangazi Belediyesi Gazi Tarım A.Ş. üretim serasını ziyaret ederek farklı bir deneyim yaşadık. Türkiye ilk kez geldik, yeni şeyler görerek burada olmaktan büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.