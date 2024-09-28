23 - 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de ve Avrupa'da "Aktif ol" (Be Active) sloganı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası, Dilovası’nda da coşkulu etkinliklerle kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Şehit Nihat Karadaş Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikler, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Dilovası İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, çeşitli spor dallarında gösteriler yapıldı ve vatandaşlar spora teşvik edildi.

Etkinliğe, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, mülki amirler ve vatandaşlar katıldı.

SPOR SOSYAL DAYANIŞMAYI DA ARTIRIYOR

Başkan Ömeroğlu, sporun toplumun her kesimi için büyük bir değer taşıdığına dikkat çekerek, “Avrupa Spor Haftası vesilesiyle ilçemizde sporu daha da yaygınlaştırmayı ve tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam için spora yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Spor, sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı artıran, toplumları birleştiren bir güçtür. Bu tür etkinliklerle, gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik ederken, aynı zamanda Dilovası'nın spor kültürünü de zenginleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

SPOR GÖSTERİLERİ VE YARIŞMALAR İLGİ ÇEKTİ

Spor gösterilerinin yanı sıra, çocuklar ve gençler için düzenlenen yarışmalar büyük ilgi gördü. Özellikle futbol, basketbol ve atletizm branşlarındaki etkinlikler katılımcılardan tam not aldı. Başkan Ömeroğlu ve diğer protokol üyeleri de bu etkinliklere aktif katılım sağlayarak, vatandaşlarla birlikte spor yaptı.

SPOR KÜLTÜRÜ GELİŞİYOR

İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Avrupa Spor Haftası’nın ilçedeki spor kültürünün gelişmesine katkıda bulunacağını belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Hafta boyunca devam edecek olan etkinlikler, Dilovası'nda spor bilincini artırmayı ve her yaştan insanı spora yönlendirmeyi hedefliyor.