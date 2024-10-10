Avcılar’da bir binanın bodrum katında yapılan temizlik sırasında çuval içinde iki adet LAW silahı bulunması, polis ekiplerini alarma geçirdi. Denizköşkler Mahallesi Hasan Çelebi Sokak'ta meydana gelen olayda bina sakinlerinin temizlik sırasında çuval içindeki silahları fark etmesi üzerine durumu hemen polise bildirdiği öğrenildi.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 66 milimetrelik hafif tanksavar silahı (LAW), kullanılmayan eşyaların dışarı çıkarılması sırasında tesadüfen bulundu. Çuvalın açılmasıyla bina sakinleri iki adet tek kullanımlık LAW silahıyla karşılaştı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi devreye girdi.

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, lav silahlarına el koyarak detaylı bir araştırma başlattı. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı ve birkaç kişinin de ifadesine başvurdu. Silahların kaynağına ve olası kullanılış amacına dair soruşturma devam ediyor. Peki bu LAW silahı nedir, ne amaçla kullanılır?

LAW SİLAHI NEDİR? NE AMAÇLA KULLANILIR?

LAW (Light Anti-Tank Weapon) yani Hafif Tanksavar Silahı, piyade birliklerinin zırhlı araçlara ve tanklara karşı etkili bir şekilde kullanabileceği taşınabilir ve tek kullanımlık bir silah sistemidir. Genellikle 66 mm kalibreye sahip olan LAW düşük ağırlığı ve kolay taşınabilirliği sayesinde askeri operasyonlarda hızlı hareket eden birlikler için ideal bir tanksavar çözümü olarak öne çıkar. Bu silah tek bir atışta hedef alınan zırhlı aracın veya yapının zayıf noktalarını vurarak imha edilebilir.

LAW silahları zırhlı araçlara, hafif korunaklı yapılara ve belirli askeri hedeflere karşı kullanılır. Tek kullanımlık olması askerin silahı kullandıktan sonra atabilmesine olanak tanır bu da operasyonel hız ve esneklik sağlar. Özellikle kısa mesafeli çatışmalarda piyade birliklerine ateş gücü avantajı sunar.

“BULUNAN BU SİLAHLAR OLASI BİR SALDIRININ ÖNCESİNDE YAKALANMIŞ OLABİLİR “

Savunma ve güvenlik uzmanları bu tarz hafif tanksavar silahlarının terör grupları tarafından çeşitli eylemlerde kullanılma potansiyeline dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"LAW silahları özellikle hızlı ve gizli operasyonlar gerçekleştiren gruplar tarafından tercih edilebilir. Tek kullanımlık olması iz bırakmaması ve taşınabilirliği, yasa dışı kullanımlar için cazip hale getiriyor. Bulunan bu silahlar olası bir saldırının öncesinde yakalanmış olabilir. Bu olayın arka planında kimlerin olduğunun derinlemesine incelenmesi kritik öneme sahip. Güvenlik güçlerinin olayı geniş çaplı araştırması başka benzer durumların önüne geçilmesi açısından oldukça önemli."

Olayla ilgili soruşturma devam ederken güvenlik birimleri olası tehditlere karşı teyakkuzda bulunuyor.