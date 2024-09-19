Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ, Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü ve sporcuları makamında ağırlayan Başkan Memiş, büyük bir başarıya imza atarak 1. Lige yükselme gururunu Bayburt’a yaşattığı için Bayburt Atlı Spor Kulübü’nü tebrik etti. Bayburt Belediyesi olarak geleneksel spor dallarına ve bireysel sporlara her zaman destek olacaklarının altını çizen Başkan Memiş, bundan böyle 1. Lig müsabakalarında mücadele edecek olan Bayburt Atlı Spor Kulübü’nün başarılarının devamını diledi.

Ata sporumuz cirite ve kendilerine verdiği önemden ötürü Belediye Başkanı Memiş’e teşekkür eden Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ ve Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, kendilerine gösterilen güveni boşa çıkarmadıklarını, elde ettikleri başarılarını Bayburt’a armağan ettiklerini ve bundan sonraki 1. Lig müsabakalarında da en iyi şekilde Bayburt’u temsil edeceklerini ifade ettiler.

Ziyaretin sonunda şampiyonluk kupasıyla poz veren Başkan Memiş ve sporcular hatıra fotoğrafı çekildi.