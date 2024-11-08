İstanbul'da Şile Belediyesi ve FMV Işık Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen projede, denizden toplanan atıklar sanatla buluşarak "Döngü" adı verilen eserle yeniden hayat buldu.İSTANBUL (İGFA)- Son bir yıl içerisinde denizden toplanan atıkların sanata dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen "Döngü" adlı sanat eseri, FMV Işık Üniversitesi’nin katkılarıyla şekillendirildi.

Denizden çıkarılan atıklardan oluşan eser, üç metre yüksekliğinde ve bir buçuk metre eninde soyut bir balık figürü olarak tasarlandı. İleri dönüşüm prensipleriyle hazırlanan Döngü, denizlerin korunmasına katkı sunmayı hedefliyor ve sürdürülebilirlik bilincini güçlendirmeyi amaçladı.

Sergide; Şile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Soner Berksan, FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş, FMV Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve eserin tasarımcısı Soyhan Baltacı, Globelink Ünimar Genel Müdürü Fatih Baş açılış konuşmalarında çevre bilincine ve lojistik sektörünün sorumluluklarına dikkati çekti.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Globelink Ünimar Genel Müdürü Fatih Baş, bu anlamlı yolculuğun bir parçası olan tüm katılımcılara ve çevre projelerine verdikleri destek için bir kez daha teşekkür etti. Baş, firma olarak bu değerli iş birliğinin yalnızca çevreye katkı sağlamakla kalmayıp, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmasını da arzuladığını söyledi.

Denizlerin korunmasına dikkat çeken Şile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Soner Berksan ise, Şile'nin doğası ve denizleriyle önemli bir cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, "Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Globelink Ünimar ve Işık Üniversitesi ile yürüttüğümüz bu proje, çevre bilincini topluma kazandırmak adına çok önemli bir adım. ‘‘Döngü’’ adlı bu eser, yalnızca deniz temizleme çalışmalarımızın bir sembolü değil, aynı zamanda doğaya duyduğumuz saygının ve gelecek için üstlendiğimiz sorumluluğun da bir ifadesi. Bu iş birliği ile çevremize dair farkındalığı daha da artırmayı umut ediyoruz.” diye konuştu.