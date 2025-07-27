Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023’te Efes’te başlayan ve 251 kazı alanına yayılan “Geleceğe Miras” projesinin Aspendos Antik Kenti’ndeki son durumunu paylaştı. Roma mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen projenin, Türk arkeolojisinde bir millileşme hareketi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Aspendos’ta kazı alanının 6,5 kat büyüdüğünü, 3 özel eserin gün yüzüne çıkarıldığını ve gece müzeciliğinin 400 bin ziyaretçi çektiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’daki Aspendos Antik Kenti’nde yürütülen “Geleceğe Miras” projesi çalışmalarını değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, “Geleceğe Miras, Türk Arkeolojisinin Altın Çağı”Ersoy, “Geleceğe Miras”ın sadece arkeolojik kazı değil, restorasyon, gece müzeciliği, karşılama merkezleri ve ziyaretçi yollarından oluşan bir vizyon olduğunu belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, projenin, Türk arkeolojisinde millileşme hareketi olduğunu vurguladı.

Göbeklitepe’den Efes’e bu toprakların emanetlerini Türk-İslam medeniyet anlayışıyla sahiplendiklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Son 60 yılda yapılanlara eş değer işi 4 yılda yapacağız. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir destekle çalışıyoruz” dedi.

Projenin, dünya çapında eşsiz arkeolojik zenginlikleri ortaya çıkararak Türkiye ve tüm insanlık için ortak fayda sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

ASPENDOS’TA KAZILAR 6,5 KAT BÜYÜDÜ

Aspendos’ta 2023 öncesi 580 metrekarelik sınırlı bir alanda yapılan kazıların, 2024’te 3.800 metrekareye ulaştığını, 2025 hedefinin ise 13.500 metrekare olduğunu açıklayan Bakan Ersoy, 13 ayrı noktada kazı ve restorasyonun devam ettiğini belirtti.

Agora, Stoa Kompleksi’nde 15 dükkân, mozaik zeminler, belediye binası ve heykel atölyesi gibi yapılar gün yüzüne çıkarıldı.

Roma villası, Anıtsal Çeşme ve Su Kemerleri’nde restorasyon projeleri onaylandı. Ersoy, kazılarda ortaya çıkan üç eseri tanıttı.

Forum’da bulunan 40 cm’lik MS 250-300 yıllarına ait imparator başı, Erken Roma Dönemi’ne ait sakallı erkek büstü ve Zeus’un habercisi Hermes heykeli. Hermes heykelinin pelerin, asa, para kesesi ve koç figürüyle restore edildiğini belirten Bakan Ersoy, 2024’te 6 binden fazla eserin envantere kazandırıldığını duyurdu.

GECE MÜZECİLİĞİ VE ZİYARETÇİ DENEYİMİ

2024’te 27 müze ve ören yerinde uygulanan gece müzeciliğinden 400 bin kişinin faydalandığını ifade eden Ersoy, Aspendos’taki özel ışıklandırma çalışmalarının bu başarıyı desteklediğini söyledi. Ziyaretçi deneyimini artırmak için karşılama merkezleri, yönlendirme işaretleri ve çevre düzenlemeleri devam ediyor.

“Geleceğe Miras” projesinin 2024’te 2 bini uzman, toplam 5 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirten Ersoy, projenin gençlere iş fırsatları sunduğunu ve nitelikli iş gücünü artırdığını vurguladı. “Bu toprakların kültür varlığını katma değere dönüştürmek için gece-gündüz çalışacağız” diyen Ersoy, Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bilgin ve ekibine teşekkür etti.