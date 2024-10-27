Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Konuşmaları’nın konuğu olan ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız, başarıya giden yolda izlenmesi gereken adımları paylaştıBURSA (İGFA) - Öğrencileri her çarşamba günü alanında uzman isimlerle bir araya getirerek, tecrübe paylaşımı sağlayan BTÜ Konuşmaları’nın 3’ncü sezonda 23’ncü bölüm konuğu Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şube Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı Emre Yıldız oldu.

“Gelecek ve Kariyer Kaygısı Üzerine” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Emre Yıldız, iş hayatında tırmandığı kariyer basamaklarından ve ilke edindiği değerlerden söz etti.

Kariyerde başarının ilk aşamasının sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden Emre Yıldız, “Kendinize ne kadar fazla donanım eklerseniz hayat size o kadar imkân sağlıyor. Kariyer başlangıcında ‘yapamazsın, tecrübesizsin’ gibi kelimeleri çok duyacaksınız. Ama kendinize hedef edindiğiniz noktaya emin adımlarla yürüdükten sonra başarı beraberinde geliyor” dedi.

Hedefe yürürken kırılgan olunmaması, ilk olumsuzlukta pes edilmemesi gerektiğini vurgulayan Emre Yıldız, “Bir iş kurmak, kariyerinizde ilerlemek kolay olmuyor. Hedefinizin sürdürülebilir olması, sürekli denemeniz ve işe sadece maddi açıdan değil farklı duygularla da bakmanız gerekiyor. Yola çıktığınızda vazgeçmeden mücadele ederseniz, hedefinize mutlaka ulaşıyorsunuz. Ayrıca işinizi yaparken küçümsemeden ona sahip çıkmanız, tüm çabanızı ortaya koymanız gerekiyor. Farklı engellemeler, ekonomik sıkıntılar, dünya konjonktürü çevresel faktörler değişebilir. Ama ısrarla bu yolda devam ederseniz, başarıya ulaşırsınız” diye konuştu.

“DÜNYA İLE ENTEGRE OLUN, DONANIMINIZI ARTIRIN”

Üniversite öğrencilerinin en çok kendilerine sorduğu soruların, “doğru alanda mıyım, mezun olduktan sonra ne yapacağım” olduğunu belirten Yıldız, “Bu çalkantılı dönemi hepimiz yaşıyoruz. Ancak sizin bu dönemde; girişim mi yapacaksınız, profesyonel çalışma hayatına mı atılacaksınız ya da akademik yolda mı devam edeceksiniz bunun kararını vermeniz gerekiyor. Karar verdikten sonra akademinin yanında sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve gündem ile iç içe olup dünya ile entegre olmanız şart. Birden fazla yabancı dil öğrenmeniz sizleri bir adım öne taşıyacaktır. Bu yaşlar çok kıymetli, kendinize mümkün olduğunca çok donanım eklemeniz gerekiyor. Ve her zaman aynaya bakıp eksiği kendinizde arayıp, o noktalara yoğunlaşmanız lazım” ifadelerini kullandı.

Emre Yıldız’ın konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Yıldız, öğrencilerden gelen soruları yanıtlarken, program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.