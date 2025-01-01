Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, mübarek Üç Aylar’ın başlangıcı ve Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan bu özel günde, restorasyonu tamamlanan üç tarihi camiyi yeniden ibadete açacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Depremde zarar gören Hatay Kanunî Sultan Süleyman Camii ile Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii, 2 Ocak Perşembe günü Regaip Kandili'nde akşam ve yatsı namazlarına müteakip ibadete açılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçmişten gelen bu eşsiz mirasları ihya ederek milletin hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Genel Müdür Sinan Aksu, ülke genelinde tarihi eserlerin korunması ve geleceğe aktarılması için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini, 250’den fazla restorasyon projenin devam ettiğini kaydetti.

Bu arada açılışlar sırasında vatandaşlara kandil simidi ve çeşitli ikramlar sunulacağı, özel gecenin dualarla taçlanacağı öğrenildi.