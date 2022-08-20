Bayburt’un 30 yıllık kültür hayatında Aşık Süphani olarak var olmuş ,Bayburt Kültürüne katkı sağlamış bir isim SüphaniAşık süphani, İrşadi, Celali, Ağlar Baba, Hicrani, Hilmi, Esmani, Şaşkuni gibi halk ozanlarından sonra son çeyrek asırdır Bayburt’ta aşıklık geleneğini sürdürenlerin başında geliyor.

Bayburtlu Aşık Süphani ikinci şiir kitabını,Bayburtgündem Gazetesi Genel yayın yönetmeni Fatih Mehmed Özcan’a hediye etti.

Aşık Süphani Aşık Süphani, Bayburt kültürünü, ozanlık geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz.Şiir kitaplarımla Bayburt kültürüne katkıda bulunduğumu düşünüyorum dedi.

Bayburtgündem gazetesine bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor,çalışmalarınızda başarılar diliyorum dedi.

Özcanda kendisine hediye edilen Şiir kitabından dolayı Aşık Süphaniye başarılarının devamını diliyorum diyerek teşekkür etti.