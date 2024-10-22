İnegöl Belediyesi’nin Yeniceköy Mahallesinde devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “İlçe belediyesi olarak sorumluluğumuzda olan işleri hızlı bir şekilde planlayıp programımıza alarak hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bir yandan yeni projeler, bir yandan çevre düzenlemeleri, bir yandan da üst yapı çalışmalarıyla ilgili ara vermeden çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi, bu kapsamda son olarak Yeniceköy Mahallesinde toplamda 860 metre uzunluğunda 3 sokağın asfalt kaplama çalışmasını tamamlamak için işe koyuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışmaları tamamlanmış 515, 720 ve 727’nci sokaklarda mevcut yıpranmış zemini tamamen kaldırarak asfalt kaplama yapıyor.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Bölgede hummalı çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban da dün beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle beraber devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “Tüm mahallelerimizde yürüyen, devam eden farklı çalışmalarımız var. Gerek kaldırım düzenlemeleri gerek yol açma, asfaltlama, park, yeşil alan, otopark çalışmaları gibi pek çok bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Bugün ekiplerimizin Yeniceköy Mahallemizde 3 sokakta devam ettiği çalışmaları yerinde görelim istedik. Burada şu anda 515’inci Sokaktayız, devamında da 720 ve 727’nci sokaklarda asfalt kaplaması gerçekleştirilecek. Çalışmanın devam ettiği 515’inci sokakta 440 metre uzunluğundaki alanda asfalt kaplamasıyla yolu kullanıma hazır hale getiriyoruz” dedi.

SORUMLULUĞUMUZDAKİ İŞLERİ TAMAMLIYORUZ

Çalışma yapılan sokaklarda mevcut yol kaplamasının tamamen deforme olmuş halde olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Şimdi ise inşallah konforlu asfaltıyla hem sürücülerimizin hem yayalarımızın güzel bir şekilde kullanımına sunmuş oluyoruz. Devamında da 720’nci sokakta 200 metre uzunluğunda, 727’nci sokakta da 220 metre uzunluğunda parke taş kaplı yollarda taşlar sökülüp asfalt kaplama yapılacak. 10 gün içinde de bu çalışmaları tamamlamış olacağız. Bizler ilçe belediyesi olarak sorumluluğumuzda olan işleri hızlı bir şekilde planlayıp programımıza alarak hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz. Ben çalışma arkadaşlarımıza, Milletvekilimize, İlçe Başkanımıza, bölgedeki temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Eksiklerimizi bir bir tamamlayarak daha konforlu bir şehir oluşturmuş olacağız” diye konuştu.

“İNEGÖL’ÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UHDESİNDE DE ALMASI GEREKEN HİZMETLER VAR”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise Büyükşehir Belediyesi’nden de beklenen hizmetler olduğuna vurgu yaparak “Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüzün coğrafyasının tamamıyla alakalı üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye devam ediyor. İnegöl Belediyemizin uhdesinde olan bölgelerde asfalt çalışmaları, yol çalışmaları devam ediyor. Daha güzel bir İnegöl’ü ortaya koyabilmek için canla başla çalışıyor. İnegöl Belediyemizin yaptığı gibi bizim de merkezi hükümet olarak İnegöl’ümüze spor alanları, eğitim alanları, sağlık alanlarıyla ilgili çalışmalarımızla biz de Ankara’dan gayret ediyoruz. Tabi İnegöl’ün Büyükşehir Belediyesi uhdesinde de alması gereken hizmetler var. Alt yapıyla ilgili, ulaşımla, köylerle ilgili yapmaları gereken çalışmalar var. Onları da kendilerinden bekliyoruz. Hem İnegöl hem Bursa’mızda Büyükşehir’de yapması gerekenleri yaparsa şehrimiz hem güzelleşecek hem daha yaşanılası bir yer haline gelecek. Mazeret üretmeden hepimizin çalışması ve İnegöl’ümüze, Bursa’mıza, ülkemize katkı sağlamamız gerekiyor” açıklamalarında bulundu.