Bursa Atatürk Caddesi üzerindeki ‘yaya’ trafiğine artık bir önlem alınması şart. 200 metre arayla 3’ü alt geçit 4 yaya geçidinin bulunmasına rağmen, Bursalılar karşıya geçmek için araç yolunu kullanmaktan vazgeçmiyor. Adeta yola fırlayan yayalar, hem canlarını hem de trafiği tehlikeye atıyor.İLker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA)- Bursa'nın merkezde Altıparmak ve Fevzi Çakmak Caddesiyle birlikte en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde ‘yaya’ sorunu bitmek bilmiyor.

ARAÇLAR ARASINDA SLALOM YAPIYORLAR

Cadde üzerinde 3’ü alt geçit olamak üzere 4 yaya geçidi bulunuyor. Ancak bu geçitleri kullanmaya üşenen yayalar, her gün binlerce otomobil ve toplu taşıma aracının kullandığı caddeye fırlayarak yolun karşısına adeta araçlar arasında slalom yaparak geçiyor. Hem kendi hayatlarını tehlikeye atan yayalar, hem de trafiği tehlikeye sokup, sürücülere zor anlar yaşatıyorlar.

MOTOSİKLET VE BİSİKLET SORUNU

Yayalar kadar, cadde üzerinde motosiklet ve bisiklet sürücüleri de pek kural tanımıyor.

Özellikle elektrikli bisiklet sürücüleri de karşıdan karşıya yol üzerinden geçerken, araçlar arasında ters şerittern giden bile var.

CEZALAR VE UYARILAR DA İŞE YARAMIYOR

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayalara yönelik uygulamalar yapıp yayalara sözlü ve broşürlü uyarılarda bulunsa da sorun çözülmüyor. 690 TL para cezası da yayaları caydırmaya yetmiyor.

ARTIK ALIŞKANLIK HALİNE GELMİŞ

Cadde üzerindeki esnaflar, alt geçitleri kullanan vatandaşlar ve sürücüler ise bu durumdan şikayetçi. Vatandaşlar, bu durumun artık bu cadde üzerinde alışkanlık haline geldiğini belirterek Kent yöneticilerinin bu sorunu çözüp, yaya geçişlerinin önlenmesi için çözüm bulmasının gerektiğini söylüyorlar.