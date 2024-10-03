Şehrin birçok noktasında asfalt çalışmalarını nihayete erdirerek bu noktalarda faaliyetlerini tamamlayan ekipler son olarak Esentepe Mahallesi’nde finişerle asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bu bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekiplerin burada asfalt uygulamalarını tamamlanmasının ardından araç ve yaya trafiği rahatladı.

Birçok noktada asfalt uygulamaları bir bir tamamlanırken Şingah Mahallesinde de yol kazıma çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından burada da finişerle asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Kaldırımlar Elden Geçiyor

Asfalt uygulamalarına ara vermeden devam eden Fen İşleri ekipleri bir yandan da mahallelerde deforme olmuş kaldırımları elden geçiriyor. Ekipler ihtiyaç olan yerlerde yeni kaldırımlar yaparak mahalleleri daha düzenli bir hale getiriyor.