ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni iş ilişkisini duyurdu.ANKARA (İGFA) - ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik ortaklığı, deniz platformları için elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin temini amacıyla 210 milyon 182 bin 574 euro değerinde bir sözleşme imzaladı.

Söz konusu durumu Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'na da bildiren ASELSAN, sözleşme kapsamındaki teslimatların 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceğini belirtti.