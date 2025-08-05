Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yeni bir yönetmelik yayımladı. Düzenleme, idari para cezaları, protokol fesih süreçleri ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin yenilikler getiriyor.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4 Mayıs 2018 tarihli Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde değişiklikler yapan yeni bir yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Asansör güvenliğini artırmayı ve denetim süreçlerini düzenlemeyi amaçlayan yönetmelikte başlıca değişiklikler şöyle oldu:

4. maddede, “özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşu” ifadesi, “özel veya kamu kuruluşu niteliğindeki uygunluk değerlendirme kuruluşu” olarak değiştirilirken, 14. maddeye eklenen fıkrayla, ilgili idarenin protokolü tek taraflı feshetmek istemesi durumunda, fesih gerekçesinin ve şartlarının Bakanlığa en az 15 gün önce Protokol Fesih Bildirim Formu ile bildirilmesi zorunlu hale geldi.

İDARİ PARA CEZALARI VE YETKİ İPTALİ

37. madde yeniden düzenlenerek, A tipi muayene kuruluşlarına 7223 sayılı Kanun’un 20. maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca, yönetmelik ihlali durumunda bu kuruluşların yetkisi Bakanlık tarafından askıya alınabilecek veya iptal edileceği kararlaştırılırken, asansör monte edenler, yetkili servisler, bina sorumluları ve ilgili idarelere ise 1705 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulanacak. Ancak, bina sorumluları veya kat maliklerine, mavi renkli bilgi etiketine esas uygunsuzlukların giderilmemesi nedeniyle ceza verilmeyecek.

İdari para cezası kararları, denetimin Bakanlık personeli tarafından yapılması halinde ilgili bakan yardımcısı, İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılması halinde ise İl Müdürü tarafından verilecek.

Bakanlık tarafından yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşlarının protokolleri, ilgili idare tarafından tek taraflı feshedilecek.