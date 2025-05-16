Artvin Trabzonsporlu Taraftarlar Derneği’nin "Tarihe Yolculuk" projesi kapsamında, 38 lise öğrencisi Anıtkabir ve Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etmek üzere Artvin'den yola çıktı. 5 günlük gezide tarih ve milli şuur bilinci aşılanması hedefleniyor.ARTVİN (İGFA) - Artvin Trabzonsporlu Taraftarlar Derneği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik anlamlı bir gezi düzenledi.

“Tarihe Yolculuk” temasıyla organize edilen etkinlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 38 öğrenci ve 3 refakatçiden oluşan 41 kişilik kafile, Artvin’den yola çıktı.

Beş gün sürecek gezi kapsamında öğrenciler, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine tanıklık edecek. Çanakkale Şehitliği’ne giderek Çanakkale Destanı’nın ruhunu yerinde hissedecek öğreniciler, gezi ile tarihi ve kültürel mekanların yanı sıra şehirlerin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı da bulacak.

“GENÇLERE TARİH BİLİNCİ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu, projenin tarih ve milli şuur bilinci kazandırmayı amaçladığını vurguladı.

Başarılı ancak maddi imkanları sınırlı öğrencilerimiz için bu geziyi düzenlediklerini belirten Başkan Sarayoğlu, "Gençlerimizin Anıtkabir ve Çanakkale ruhunu yaşamalarını istiyoruz. Destek veren Trabzonspor’umuzun değerli başkanlarından, eski bakanımız Sayın Faruk Nafiz Özak’a ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Sarayoğlu, dernek olarak gençleri destekleyen benzer projelere devam edeceklerini belirtti.