Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Engelliler Haftası münasebetiyle şehir turu düzenleyen özel gereksinimli öğrencilere heyecanlandıran ve yürekleri ısıtan bir sürpriz düzenledi.SAKARYA (İGFA) - Aziz Duran Parkı’nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutlayan özel yürekleri görüp yanlarına giden orkestra, bu mutluluğa küçük bir konser vererek ortak oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, müziğin en özel tınılarıyla en özel günler olan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda gönüllere dokundu.

Sanatla toplumsal farkındalık oluşturmayı ilke edinen Kent Orkestrası, gerçekleştirdiği sürprizle hem özel gereksinimli bireyleri hem de ailelerini duygulandırdı.

PROVA SIRASINDA YANLARINA GİTTİLER

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda provalarını yapan orkestra grubu, Engelliler Haftası münasebetiyle şehir turu düzenleyen özel gereksinimli bireylerin Aziz Duran Parkı’nda mola verdiğini fark etti.

Enstrümanlarını alarak parka yönelen grup üyeleri,öğrenci ve ailelerden oluşan gruba mini bir konser düzenledi.

EN ANLAMLI ANLARDAN BİRİ

Müziğin ritmine kendini kaptıran öğrenciler bu sürprizle unutulmaz anlar yaşadı. Aileler ise bu anlamlı hareket karşısında duygulanarak orkestraya teşekkür etti.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden özel bireyler “vos-vos” tipi otomobillerini süsleyip geldikleri Aziz Duran Parkı’nda hayatlarının en anlamlı anlarından birini yaşadı.

Büyükşehir’in ekibi, yüreklere dokundukları hareketle sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.