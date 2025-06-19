Artvin'de, Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin’de taşkın riskini azaltmak amacıyla düzenlenen Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında Valilik Çoruh Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, sel ve taşkınların önlenmesi için bugüne kadar yapılan yatırımlar ve geleceğe yönelik projeler masaya yatırıldı.

Artvin'de son yıllarda DSİ'nin yıllık bütçesinin yarısına yakınını taşkın korumaya ayırdığını anlatan Ergün, "Sel ve taşkındaki işlerin tek muhatabı DSİ olmamalı. Bu işin çözümü imar planından başlar. Sel riski altındaki dere ve ırmak kenarları yerler imara açılmamalı" dedi.

Artvin'de DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce yürütülen taşkın kontrol çalışmaları kapsamında bugüne kadar 180 tesisin hizmete alınarak 7 milyar 823 milyon 77 bin lira yatırım yapıldığını kaydeden Ergün şunları söyledi:

"DSİ 26. Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz yıl 2 milyar 205 milyon 816 bin liralık toplam yatırım bütçesinin 1 milyar 59 milyon 42 bin lirasını taşkın koruma çalışmaları için ayırdı. Bu tutar toplam yatırım bütçesinin yüzde 48'ine tekabül etmektedir. DSİ Bölge Müdürlüğümüz afet ve taşkın risklerini azaltmaya ve su yönetimini güçlendirmeye yönelik yatırımlara aralıksız devam etmektedir."

Devam eden 17 adet taşkın işinin, 2025 yılı fiyatlarıyla toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar lira olduğu vurgulayan Ergün, "İlimizde taşkın riskini azaltmak amacıyla, 2025 yatırım programına teklif edilen ve ihalesi yapılacak 12 adet yeni iş bulunmakta olup, bu projelerin toplam maliyeti ise yaklaşık 3,3 milyar liradır. Yapılacak yatırım ve planlamalar ile yağmuru keyifle seyredeceğimiz günlerin gelmesini diliyoruz. Yağan yağmuru sel ve taşkın korkusu olmadan keyifle seyretmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız ve ilgili kurum amirleri yatırımlarla ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıya Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile bazı kurum müdürleri katıldı.