Artvin Valisi Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinin 50. yılını kutlayan Kılıç çiftini ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Vali Ergün, bu kapsamda, 4 çocuk ve 3 torun sahibi Muammer (72) ve Meryem Kılıç’ın (71) il merkezindeki evine konuk oldu.

Kılıç çiftinin 50. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Vali Ergün, sağlık ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulundu.

Kılıç çiftine uzun ve mutlu evliliğin sırrını soran Ergün, çiften, "karşılıklı anlayış, hoşgörü, saygı ve sevgi" yanıtını aldı.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nevin Öz de hazır bulundu.