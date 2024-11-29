Artvin’in Ardanuç ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan köyde nefes darlığı çeken yaşlı adam iki saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Boyalı Köyü'nün yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanmıştı.

Köyde yaşayan ve nefes darlığı başta olmak üzere yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları bulunan Tanver Yıldız (78) rahatsızlanınca, yakınları, Ardanuç İlçe Özel İdaresini arayarak yolun açılmasını yardım istedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel’in talimatıyla ekipler kapananın yolun açılması için çalışma başlattı.

İş makineleriyle kapanan yol iki saat süren çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yolun ulaşıma açılmasının ardından yardım talebi üzerine yola çıkan 112 Acil Komuta Merkezi görevlileri köye ulaştı.

Sağlık ekiplerince hasta Yıldız’a ilk müdahalesi köyde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.