Cumhuriyet Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir.

Cumhuriyet güneşinin aydınlattığı bu kutlu yolda her gün daha ileriye yürüyen aziz ve necip milletimiz; çocuğuyla, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla, içindeki iman ve vatan sevgisiyle Cumhuriyetimize hep sahip çıkmış ve çıkacaktır. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında dün olduğu gibi bugünde her türlü oyunu bozacaktır.

İstiklal Savaşımızda, atalarımızın mücadelesine ilham kaynağı olan özgürlük ve bağımsızlık ruhu, milletimizin iradesini esaret altına almak ve ülkemizi parçalamak isteyen güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı bugün de en önemli gücümüzdür.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduk, bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu devleti ve güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun.