Kırmızı bültenle aranan Ş.Ç. Almanya’da, Ö.A. Kosova’da, ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarla aranan suçluların yakalandığını duyurdu.

“Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz.” diyen Bakan Yerlikaya, Kosova’da “Bilişim Sistemleri ile Dolandırıcılık” ve “Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçlarından kırmızı bültenle aranan Ö.A., Almanya’da “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan aranan Ş.Ç. yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1918329646988575052

Bakan Yerlikaya, Gürcistan’da ise “Bilişim Sistemleri ile Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından 4 yıldır aranan S.E.Ö. ile “Tasarlayarak Öldürme” ve diğer suçlardan 2 yıldır aranan M.G. yakalandı ve iade edildiğini belirtti.

Operasyonun Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı, Tiflis Büyükelçiliği ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, kahraman polisleri tebrik etti.