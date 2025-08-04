Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk sisteminin mahkemelerin iş yükünü azalttığını ve vatandaşların hızlı, barışçıl çözümler bulmasını sağladığını belirtti. 1 Eylül 2023’ten itibaren kira uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelen arabuluculuk kapsamında 383 bin 502 başvuru yapıldı, 135 bin 673’ü uzlaşmayla sonuçlandı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk uygulamasının hukuk yargılamasında etkin bir alternatif çözüm yolu olarak öne çıktığını vurguladı.

Bakan Tunç, “Arabuluculuk, ihtilafları büyütmeden çözmeyi ve toplumsal huzura katkı sunmayı hedefliyor. Mahkemelerin iş yükünü azaltırken, vatandaşlarımızın uzun ve yıpratıcı dava süreçlerine girmeden hızlı, barışçıl çözümler bulmasına imkân tanıyor” dedi.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK BAŞARISI

Bakan Tunç, iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuğun, 1 Eylül 2023’ten itibaren kira uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda 383 bin 502 başvurunun yapıldığını, 135 bin 673 başvurunun tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığını duyuran Bakan Tunç, Türkiye genelinde 271 bin vatandaşın adliyeye gitmeden uzlaşarak sorunlarını çözdüğünü kaydetti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1952373129570889788

ÜÇ BÜYÜK İLDE YOĞUN KATILIM

Tunç, arabuluculuğun özellikle büyük şehirlerde yaygın şekilde kullanıldığını belirtirken, İstanbul'da 107 bin vatandaşın, Ankara'da 39 bin vatandaşın İzmir'de ise 23 bin vatandaşın arabuluculukla çözüm bulduğunu söyledi.

Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için adalete erişimi kolaylaştırmaya kararlıyız” diyen Tunç, uygulamanın toplumsal uzlaşma kültürünü güçlendirdiğini ve mahkemelerin yükünü hafiflettiğini vurguladı.