Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda artış gösteren istilacı Asya Kaplan Sivrisineği’ne karşı biyolojik mücadele yöntemleriyle desteklenen, çevre ve insan sağlığını önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesine çevre ilaçlaması konusunda danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, son dönemde kamuoyunda oluşan “sinekler arttı” algısının, bilimsel verilerle örtüşmediğini belirtti. Asya Kaplan Sivrisineği gibi istilacı türlerde artış gözlemlendiğini, ancak diğer haşere türlerinde istatistiksel bir artışın söz konusu olmadığını belirten. Çetin “Her yıl olduğu gibi 2024 ve 2025 Haziran aylarını karşılaştırmalı olarak inceledik. Bilimsel ve istatistiksel verilerde belirgin bir artış tespit edilmedi” diye konuştu.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ UYARISI

Son yıllarda Türkiye genelinde yayılım gösteren istilacı sivrisinek türü olan Asya Kaplan Sivrisineği'ne dikkat çeken Prof. Dr. Çetin, bu türün belediyenin düzenli olarak ilaçladığı fosseptik, rögar ve kanalizasyon gibi alanlarda değil, daha çok sitelerde, kuytu alanlarda, bahçelerde biriken durgun sularda ürediğini belirtti. Haşereyle mücadelede vatandaşlara düşen görevler de olduğunu söyleyen Çetin şöyle konuştu: “Asya Kaplan Sivrisineği’nin yumurtaları altı ay kuraklığa dayanabiliyor. Özellikle kova, varil, otomobil lastiği gibi su birikebilecek alanlar büyük risk taşıyor. Vatandaşlarımızdan bu kapları boşaltmalarını ya da düzenli temizlemelerini istiyoruz. Hayvan sulukları da haftalık olarak boşaltılıp temizlenmeli. Bu, hem haşere kontrolü hem de hayvan sağlığı açısından önemli.”

VATANDAŞLAR DUYARLI OLMALI

Bazı bölgelerde ilaçlama ekiplerin konutlara erişiminde sorunlar yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Çetin, “Yüksek duvarlar, kilitli bahçeler, tel örgüler ve saldırgan köpeklerin bulunduğu alanlara ekipler giremiyor. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. İlaçlama ekiplerinin görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için onlara yardımcı olunmalı” dedi.