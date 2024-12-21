Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Balık Çarşısı, Antalyalıları taze ve uygun fiyatlı deniz ürünleriyle buluşturuyor.ANTALYA (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde mezattan özenle seçilen taze balıklar, çarşıdaki tezgahtan kilo ile uygun fiyata satışa sunuluyor. İsteyen vatandaşlar, seçtikleri balıkları restoranda pişirterek de tüketebiliyor.

Düden Park içinde yer alan EKDAĞ Düden Balık Çarşısı, taze deniz ürünlerini denizden sofraya uygun fiyatla ulaştırıyor. Restoran hizmeti veren çarşı aynı zamanda vatandaşlara kilo ile günlük taptaze balık satışı da yapıyor. Her sabah saat 04.30’da Antalya Balıkçı Barınağı’ndaki mezatta yerini alan EKDAĞ A.Ş. yetkilileri, deniz ürünlerinin tazeliğini ve kalitesini kontrol ederek, satın alıyor. Soğuk zincirle Düden Balık Çarşısı’na getirilen taze deniz ürünleri, uygun fiyatla satışa sunuluyor. Kimi vatandaş satın aldığı balığı temizletip evinin yolunu tutarken, kimi de restoran kısmında pişirtip, tüketebiliyor. Balık Çarşısı, kaliteli servisi, lezzetli deniz ürünleriyle lüks bir restoranı aratmıyor.

DENİZDEN SOFRAYA TAZE BALIK

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, amaçlarının Antalyalıları uygun fiyatla en iyi deniz ürünlerine ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, “Her sabah mezata katılarak vatandaşlarımıza sunacağımız ürünlerin tazeliğinden ve kalitesinden emin oluyoruz. Denizden çıkan taptaze ürünleri sofralara taşıyoruz. Vatandaşlarımız burada hem kaliteli balık satın alabiliyor hem de bu ürünlerin lezzetini yerinde deneyimleyebiliyor. Balıkçılarımızın emeğini ve denizlerimizin bereketini halkımıza ekonomik şekilde sunuyoruz” dedi.