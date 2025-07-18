İletişim Başkanlığı, sosyal medyada “Antalya’da köpekbalığı görüldü” iddiasıyla paylaşılan videonun Norveç’te çekildiğini açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, turizmi hedef alan dezenformasyona karşı suç duyurusu yapılacağı bildirildi.ANTALYA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada Antalya sahillerinde köpekbalığı görüldüğü iddiasıyla paylaşılan bir videonun dezenformasyon olduğunu duyurdu.

Yapılan incelemede, söz konusu videonun Norveçli bir balıkçı tarafından 26 Haziran 2025’te Norveç’te kaydedildiği ve kendi sosyal medya hesabında paylaşıldığı tespit edildi.

DMM’nin açıklamasına göre, aynı video üzerine ses eklenerek Türkiye’de çekilmiş izlenimi yaratılmaya çalışıldı ve bugün Türkiye’den paylaşıldı.

Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, yanıltıcı içeriği üretenler hakkında suç duyurusunda bulunacak.Açıklamada, bu tür içeriklerin turizm bölgelerine yönelik güveni zedelemek ve Türkiye’nin turizm potansiyelini hedef almak amacıyla kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu belirtilirken, “Türkiye’nin güvenli bir turizm destinasyonu olduğu gerçeğini gölgelemeye çalışan bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir” denildi.