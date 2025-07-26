Havaların sıcak ve kurak olduğu Antalya’da 4 farklı noktada orman yangını çıktı.ANTALYA (İGFA) - Aksu, Muratpaşa, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlara Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde müdahale etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de Aksu’da Perge antik kenti yakınında çıkan yangın yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antalya'da sabah saat 09.37’de Muratpaşa Güzeloba, 09.38’de de Aksu da orman yangın ihbarı alan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 6 dakika gibi kısa bir sürede yangınlara müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlar korku ve paniğe neden oldu. Güzeloba yangını yoğun müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Aksu’da Perge Antik kentine ve yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını da kısa sürede büyüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ve ASAT’a ait arozözler de çalışmalara destek verdi. Rüzgar, alevlere müdahaleyi güçleştirirken, yerleşim yerlerine doğru yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR YANGIN YERİNDE

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Özdemir, “Şu anda Manavgat, Gazipaşa ve Muratpaşa, yangınları kontrol altına alındı. Şu an Aksu Perge’deyiz. Teyakkuz halinde tüm kurum kuruluşlarla birlikte müdahaleler devam ediyor. ASAT ve itfaiye ekiplerimiz ve tüm belediye birimlerimiz Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine destek veriyor. Yol açma çalışmaları devam ediyor. Araç girebilecek bir alan yok. Biz alandayız, takip ediyoruz Şu ana kadar can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Tüm ekiplerimizle birlikte yangın bölgesindeyiz” dedi. Başkan Vekili Özdemir, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

MANAVGAT YANGINI KONTROL ALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Güzelyalı ve Seydiler Mahallelerinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangınlara da müdahale etti. İlk belirlemelere göre elektrik telinden çıktığı tespit edilen Güzelyalı Mahallesindeki yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletmesi ve Manavgat Belediyesi’nin ortaklaşa çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesi ile birlikte soğutma çalışması başlatıldı. Seydiler Mahallesi sera bölgesindeki çıkan yangın da ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında muz serası maddi zarar gördü.

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