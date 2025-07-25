Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya’nın Gazipaşa, Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde devam eden orman yangınlarına yönelik müdahale çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Muratpaşa’da yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Aksu’da alevlerin enerjisi düşürüldü.ANTALYA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, 25 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Antalya’da üç ayrı ilçede devam eden orman yangınlarıyla mücadele edildiğini bildirdi. ,

Gazipaşa’nın Doğanca Mahallesi’nde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Muratpaşa’nın Güzeloba Mahallesi’nde yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Aksu’nun Kurşunlu Mahallesi’nde ise yangının enerjisi düşürüldü, ancak söndürme çalışmaları sürüyor.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1948703703080276361

OGM’nin açıklamasına göre, yangınlara 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 personel ile yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Gazipaşa’daki yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü belirtilirken, dört evde yaşayan 18 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yüksek hava sıcaklığı ve kuvvetli rüzgarın yangınları zorlaştırdığını ifade ederek, ekiplerin kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Genel Müdürlük, vatandaşlara yangınlara karşı duyarlı olmaları ve resmi açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu