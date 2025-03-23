Muratpaşa Belediyesi’nin, gençleri üniversite sınavına hazırlayan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’ne (MURGEM) kayıt için ön başvurular 7 Nisan’da başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin, gençleri üniversite sınavına hazırlayan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’ne (MURGEM) kayıt için ön başvurular 7 Nisan’da başlıyor.

Gençlerin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren bir eğitim merkezi olarak bu yıl yüzde 87’lik bir başarı oranına ulaşan MURGEM’e yeni dönem için ön başvurular 7 Nisan’da başlıyor.

MURGEM’e kayıt için başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgelerinin teslim edilmesi gerekiyor.

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Kayıtlar ise Kızılsaray Mahallesi’nde yer alan MURGEM’de gerçekleşecek.