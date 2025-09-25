Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Kongresi öncesinde delegeler ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.ANTALYA (İGFA) - CHP Muratpaşa İlçe Örgütü, 28 Eylül Pazar günü yeni yönetimini belirlemek için sandık başına gidecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapılacak kongrede 426 delege oy kullanacak. Kongreye mevcut İlçe Başkanı Can Okan Kıran’ın tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Kongre öncesinde Başkan Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de düzenlenen birlik ve dayanışma kahvaltısına katıldı. Buluşmada Başkan Uysal ve İlçe Başkanı Kıran da birer konuşma yaptı.

Uysal, mahallelerde gerçekleşen seçimlerde delege seçilen parti üyelerini kutlayarak, “Başarılı bir ilçe kongresi geçireceğimize inanıyorum” dedi ve kongre sonunda oluşacak yeni yönetimi şimdiden tebrik etti.