Kumluca Belediyesi’nin düzenlediği 34. Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Karaöz Sahili’nde renkli etkinlikler ve yoğun katılımla gerçekleşti. Kumluca'daki yağlı direk yarışmasının galibi yine Hasan Çüm oldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 34. Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri, Karaöz Sahili’nde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, kamu kurum temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Denizcilik Kültürünün Önemi VurgulandıSaygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Kabotaj Bayramı’nın Türk denizcilik tarihindeki önemi vurgulandı.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun denizlerde Türk egemenliğini tesis ettiğini belirterek, “Denizcilik kültürümüze sahip çıkmalı ve genç nesillere aktarmalıyız” dedi. Kaymakam Bahadır Güneş ise Kanun’un ekonomik bağımsızlığın temel adımı olduğunu ifade ederek, Türk denizcilerinin dünya çapındaki başarılarına dikkat çekti.

Konuşmalar sonrasında Kaymakam Güneş ve Başkan Avcıoğlu, deniz şehitleri anısına Karaöz açıklarında denize çelenk bıraktı.

Etkinlikte akrobasi gösterileri ve halk oyunları ekiplerinin yöresel performansları büyük beğeni topladı. Altı farklı kategoride düzenlenen yarışmalar, katılımcılara hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşattı. Geleneksel yağlı direk yarışması ise etkinliğin en çok ilgi çeken bölümü oldu. Katılımcılar, yağlanmış direğe tırmanarak tepedeki Türk bayrağına ulaşmak için mücadele etti. Yarışmayı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Hasan Çüm kazandı. Çüm’e ödülü, Kaymakam Güneş ve Başkan Avcıoğlu tarafından takdim edildi.