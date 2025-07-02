Muğla'da Milas Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel simgelerinden olan Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunacak.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi tarafından buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın gıda malzemesiyle hazırlanan, bolluk bereketin simgesi aşure ikramı Kapalı Salı Pazarı Yeri’nde yapılacak.

4 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de başlayacak olan aşure ikramına Milas Belediyesi tarafından tüm halkımız davet edildi.

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel simgelerinden olan Muharrem Ayı’nda Milas Belediyesi olarak aşure ikramı yapacaklarını belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşecek ikrama tüm vatandaşlarımızı davet etti.