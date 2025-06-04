Antalya'da Kumluca Belediyesi, turizm bölgelerinde yol bakımından çevre düzenlemesine kadar kapsamlı çalışmalarla yaz sezonuna hazırlık yapıyor.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Belediyesi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla ilçenin gözde turizm bölgeleri Adrasan, Olimpos ve Karaöz’de hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye ekipleri, yol onarımı, çevre düzenlemesi, temizlik ve peyzaj faaliyetleriyle bölgeleri sezona hazır hale getirdi.

Adrasan, Olimpos ve Karaöz gibi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan bölgelerde, bozulan yollar onarılıyor, sahil şeritleri ve ortak kullanım alanları düzenlenirken, parklar, yürüyüş yolları ve sahillerde kapsamlı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, saha ziyaretinde çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerle bir araya geldi.

Başkan Avcıoğlu, Kumluca’mızın turistik bölgelerini yaz sezonuna hazırladıklarını belirterek, "Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Hedefimiz, vatandaşlarımız ve misafirlerimiz için temiz, düzenli ve güvenli bir tatil ortamı sağlamak” dedi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlediğini ve sezon öncesi tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.