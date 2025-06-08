Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin proje ortağı olduğu Antalya Genç İklim Liderleri, 81 ilde “Plastik Kirliliği ile Mücadele” temasıyla düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliklerinde çevre bilincini artırmak için saha ve eğitim çalışmalarına katıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin desteklediği Antalya Genç İklim Liderleri, Dünya Çevre Günü’nde Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen etkinliklere katıldı. “Plastik Kirliliği ile Mücadele” temasıyla gerçekleşen program, gençlerde çevre farkındalığını artırmayı ve yerel çevre koruma çalışmalarına katılımı teşvik etmeyi amaçladı. Etkinlikte, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) de yer aldı.

KIYI EKOSİSTEMLERİ VE PLASTİK KİRLİLİĞİ EĞİTİMİ

Programın ilk bölümü Karatay Medresesi’nde düzenlendi. Katılımcılar, hassas kıyı alanlarının korunması, istilacı türlerin deniz ekosistemine etkileri ve plastik atıkların deniz yaşamına zararları hakkında kapsamlı bir eğitim aldı. Bilimsel veriler ışığında, alınabilecek önlemler de gençlere aktarıldı.

Etkinliğin ikinci bölümünde Antalya Genç İklim Liderleri, Antalya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada, ekosistem temelli kıyı koruma yaklaşımları ve yerel düzeyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başarılı yerel uygulamalar da gençlerle paylaşıldı.

YIL BOYU ÇEVRE ÇALIŞMALARI

Muratpaşa Belediyesi’nin proje ortağı olduğu Antalya Genç İklim Platformu (AGİP), doğal türlerin korunması, gençlerde çevre bilincinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesi için yıl boyunca eğitimler, atölyeler ve saha etkinlikleri düzenlemeye devam edecek.