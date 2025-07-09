Antalya Büyükşehir Belediyesi, susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan ve yoğun göç veren Korkuteli’nin Beğiş Mahallesi’nde hayata geçirdiği “Beğiş Susuzu Sulama Projesi” ile bölge halkı tarımsal üretime yeniden başladı. Tarlaları suyla buluşan köylüler, kuru tarımdan sebze, meyve ve aromatik bitki üretimine yöneldi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Yerelden Kalkınma” hedefi doğrultusunda hayata geçirilen “Korkuteli Beğiş Susuz Mevkii Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi” çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Proje öncesinde sadece kuru tarım yapabilen bölge halkı, artık sebze, meyve ve aromatik bitkilere yönelik olarak da üretim yapabiliyor.

ÇEVRECİ BİR UYGULAMA

Ekilemeyen tarlalar yeniden canlanırken, mahalleyi terk eden halk, bölgeye geri dönmeye başladı. Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi’nden elde edilen A kalite arıtılmış su, ovaya kadar uzanan 16 kilometrelik boru hattı sayesinde mahsullerle buluşuyor. Modern sulama teknikleriyle birlikte de çiftçiler daha kaliteli mahsul üretebiliyor. Tarımsal sulamada örnek olacak projeyle birlikte bölge halkı tekrardan tarımla buluşurken, arıtılmış atık su ile çevreci bir uygulama hayata geçirildi.

BEĞİŞ’E DÖNÜŞ BAŞLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi zirai sulama personeli Salih Çambaş, Beğiş Mahallesi’nin çorak bir arazi olduğunu belirterek, “Yıllar önce buradaki insanlar, çorak olduğu için Beğiş’i terk etti. Ancak kurduğumuz arıtma tesisi sayesinde Beğiş Mahallesi’nin kaderi değişti. Yeşillikler, sebzeler ekildi. Antep fıstığı, badem, aronya, kayısı, kavun, karpuz, patates gibi birçok farklı ürün ekildi. Yetişen ürünler de hep kaliteli oldu. Suyla birlikte buraya tekrardan canlılık geldi ve Beğiş’e dönüşler oldu” dedi.