Konut stoku karşılaştırması analizine göre Ankara’da satılık konut arzı geçen yıla göre yüzde 25 oranında arttı. Böylelikle Ankara'nın satılık konut arzı 75 bine yükseldi.ANKARA (İGFA) - Gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR’ın hazırladığı ‘konut stoku karşılaştırması’ analizine göre geçtiğimiz yılda Ankara’da 60 bin civarında olan konut stoku Kasım ayı itibariyle 75 bine yükseldi.

Verilere göre Ankara’da satılık konut arzı geçen yıla göre yüzde 25 oranında arttı

‘ARZ ARTTIKÇA NOMİNAL FİYATLAR DÜŞECEK’

Ankara’da konut arzının geçtiğimiz yıllara göre artmasının nedenlerini ve sonuçlarını değerlendiren sektör temsilcisi firma, "Haziran ayından bu yana ‘MB faizi düşürecek ve konut fiyatları artacak’ şeklinde yanlış algılara inanan satıcılar fiyat artırmak için faiz indirimini beklemişlerdi. Ancak faizlerin düşmeyeceği anlaşılınca, satıcılar, enflasyon karşısında reel olarak yüzde 20 civarında değer kaybeden konutları satıp, alternatif yatırım araçlarına yönelmeye başladılar. Arz tarafındaki büyümenin Ankara’da konut fiyatlarını aşağı çekeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul PR'ın hazırladığı analize göre, kritik tarih Mart 2025 olarak ön görüldü.

Doğrulanmış ilan sisteminin uygulanmasıyla yapay seyreden konut fiyatları nominal olarak da düşecek ve tüm gayrimenkul kategorilerinde fiyat kırılmaları olacağı, raporda önümüzdeki sürecin doğru okunması için satıcıların ve alıcıların konusunun uzmanlarından destek almalarında uzun vadede sonsuz faydalar görüldüğü ifade edildi.