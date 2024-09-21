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Ankaragücü evinde Sakaryaspor'u mağlup etti
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yendi.Devamı için tıklayınız