Ankaragücü evinde Sakaryaspor'u mağlup etti
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yendi.Devamı için tıklayınız
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