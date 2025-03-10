Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında başlattığı uygun fiyatlı et satışıyla vatandaşların yüzlerini güldürdü. İlk 5 günde 28,9 ton kırmızı et satılırken uygun fiyatlı etler, 1 Nisan’a kadar 7 Başkent Market şubesi ile 25 ilçeyi sırasıyla gezen 3 Mobil Market’te satılmaya devam edeceği bildirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Ramazan ayında vatandaşların temel gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak için başlatılan uygun fiyatlı kırmızı et satışı kentin dört bir yanında devam ediyor.

Çubuk, Kahramankazan ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen etler, kesim aşamasından sonrasına kadar veteriner hekimler ile ziraat mühendislerinin kontrolünden geçerek Başkentlilerin sofralarına ulaşıyor.

1 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

Ramazan boyunca sürecek uygulama kapsamında, 1 Nisan 2025 tarihine kadar Başkent Market’in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile Mobil Market’lerde kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL’den satılmaya devam edecek.

Büyükşehir’in uygun fiyat politikası vatandaşları fazlasıyla memnun ederken,uygulamanın ilk 5 gününde toplam 28 bin 924 kilogram kırmızı et satışı gerçekleştirildi.