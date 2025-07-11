Meteoroloji, Ankara’da hava sıcaklıklarının 15 Temmuz’a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar ve kronik hastalar için 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olunması çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Ankara’da ise 15 Temmuz 2025 Salı gününe kadar en yüksek sıcaklıkların 38 derece civarında olması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için 11.00-16.00 saatleri arasında tedbirli olunması gerektiğini belirten ABB, acil durumlar için Başkent 153 hattının aktif olacağını duyurdu.

Belediye, vatandaşların sıcak çarpması ve diğer risklere karşı dikkatli olmasını rica etti.