Eğitime destek çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, Osman Hamdi Bey İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine Mehmet Ali Şahin Çocuk Eğitim Merkezi’ndeki (ÇEM) tasarım ve zeka oyunları atölyelerinde eğitim verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 5 haftalık özel bir eğitim programıyla minik öğrencilerin misafir edildiği ÇEM’de, tasarım yapmanın bütün detayları anlatıldı.

Çocukların güvenli ulaşımı için servis hizmeti Keçiören Belediyesi tarafından sunuldu. Öğrenciler, eğitim boyunca tasarım ve zeka oyunları alanında yeteneklerini geliştirirken, ortaya koydukları birbirinden güzel eserler anlamlı bir sergiyle görücüye çıktı.

Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda açılan sergideki birbirinden yaratıcı çalışmalar öğretmenler ve ailelerden büyük beğeni topladı.

Eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Önceliğimiz her daim eğitimdir. Bu noktada çocuklarımızın eğitim, sanat ve spor alanlarında çok yönlü gelişimine destek vermeye devam ediyoruz. Çeşitli projelerle çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak temel gayelerimizden biridir” dedi.