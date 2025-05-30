Ankara Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplum sağlığını önceleyen yeni bir hizmeti daha vatandaşla buluşturdu.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Yeşiltepe Mahallesi’nde hayata geçirilen Bağımlılıkta Danışmanlık Merkezi (BADAM), her türlü bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve ailelerine ücretsiz psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. Alkol, madde, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklar başta olmak üzere, bağımlılığın her türüne karşı bireylerin ve ailelerin yanında yer alan merkez, aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmayı da hedefliyor. 16 yaş ve üzeri bireyleri kapsayan danışmanlık hizmetleri, gizlilik esasına dayalı ve randevulu olarak gerçekleştiriyor. Modern donanımı ve uzman kadrosuyla hizmet veren merkezde; 1 klinik psikolog, 1 psikolog, 2 sosyolog, 1 kamu yönetimi uzmanı ve 3 idari personel görev yapıyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BİREYLE BAŞLAR, TOPLUMLA GÜÇLENİR

Bağımlılığın tüm çeşitleriyle mücadele için önemli bir adım atarak böyle bir merkez açtıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Sağlıklı, bilinçli ve dirençli bir toplum inşa etme hedefimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Bu hizmetlerimizden biri de Bağımlılıkta Danışmanlık Merkezi. Merkezimizde, özellikle gençlerimizi ve ailelerini zorlu mücadelelerinde yalnız bırakmıyoruz. Onlara danışmanlık hizmetinin yanında gerekli yönlendirmelerle destek oluyoruz. Unutmayalım ki, bağımlılıkla mücadele bireyle başlar, toplumla güçlenir. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız” dedi.