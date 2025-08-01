Ankara Valiliği, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 759 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri cezası olan 18 kişi bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 759 kişi yakalandı.

YAKALANANLARIN DAĞILIMI

Operasyonlarda yakalanan şahısların cezai durumları şöyle:

20 yıl ve üzeri hapis cezası olan: 4 kişi

10 yıl ve üzeri hapis cezası olan: 18 kişi

5-10 yıl arası hapis cezası olan: 42 kişi

5 yıla kadar hapis cezası olan: 309 kişi

İfadeye yönelik aranan: 386 kişi

Ankara Valiliği, operasyonların suçla mücadelede kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, kamu düzeninin korunması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.