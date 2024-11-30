Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, İngiltere’deki yükseköğretim kurumları ile yapay zekâ ve siber güvenlik gibi stratejik alanlar başta olmak üzere pek çok konuda iş birliği fırsatlarının ele alındığı önemli temaslarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Dünyanın önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) farklı ülkelerden üniversitelerin katılımıyla Birmingham’da düzenlediği programa katılan Ankara Üniversitesi heyeti, başta Oxford Üniversitesi ve Birmingham’daki yükseköğretim kurumları olmak üzere, etkinliğe katılan üniversite yöneticileri, akademisyenler ve THE yetkilileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Üniversite eğitiminin geleceğine dair düzenlenen “THE Campus Live UK&IE 2024” etkinliğinde, Times Higher Education (THE) Editörü ve İçerik Sorumlusu John Gill ile de bir araya gelen heyet, potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Heyet, program kapsamında, yazılım ve yapay zekâ teknolojileri geliştiren firmaların stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı. Heyet, birçok alanda iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdiği programda King's College London Başkanı Prof. Dr. Shitij Kapur ile de ortak program ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

“Çok Verimli Temaslarımız Oldu”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, İngiltere ziyaretinin son bölümünde TRT Londra Temsilcisi Hasan Esen’i ziyaret etti.

TRT World Stüdyolarını gezerek burada görev yapan basın mensupları ile sohbet eden Ünüvar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Esen'e üniversitenin rozeti ile nostaljik radyosunu hediye etti.

Ünüvar, daha sonra, yine Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan TRT Londra muhabiri Zeynep Eryılmaz’a heyetin İngiltere temaslarını değerlendirdi.

Ünüvar, TRT Haber'e verdiği röportajda, İngiltere’de çok yoğun bir program gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ünüvar, gerek Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın tertiplediği İngiltere’de yerleşik Türk akademisyenlerle buluşmada gerek Oxford Üniversitesinde gerekse Birmingham’da çok verimli temaslarda bulunduklarını kaydetti.

Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin eğitimde de büyüyen bir ülke olduğunun altını çizen Ünüvar, “Türkiye eğitimde önemli atılımlar yapmış bir ülke. Malumunuz Cumhurbaşkanımız üniversiteleri çok önemsiyor ve üniversitelerin gelişmesi için inanılmaz devlet destekleri var. Hem Cumhurbaşkanlığının hem Yükseköğretim Kurulunun hem TÜBİTAK’ın fevkalade çalışmaları var. Keza YÖK Başkanımız da uluslararası temasları çok önemsediğini bize sık sık ifade ediyor. Bu programımızda da İngiltere’deki üniversitelerle ve üniversite yetkilileriyle hep o bağlamda görüşmelerimiz oldu” dedi.

Stratejik Alanlarda İş Birliği Fırsatları

Türkiye’nin öncelik verdiği stratejik alanlarda Ankara Üniversitesinin İngiltere’deki yükseköğretim kurumları ile yapabileceği ortak çalışmaları konuşma fırsatı bulduklarını belirten Ünüvar, şöyle devam etti:

“Türkiye’de üniversitelerin öncelikli alanları var. Örneğin bizim aşı, biyoteknoloji, sosyal bilimlerde öncelikli alanlarımız var. Bunlarla ilgili gerek Oxford’da gerekse Birmingham’da üniversite yetkilileriyle gerçekten çok verimli temaslarımız oldu, ön prensip anlaşmalarımız oldu. Bilhassa yapay zekâ ve siber güvenlikte çok mühim birtakım görüşmelerimiz oldu. Akademisyenlerimiz bu konularda odak grup çalışmaları yapacak. Hem Oxford’daki hem Ankara Üniversitesindeki akademisyenlerin odak grup çalışmalarıyla konu belli bir olgunluğa eriştikten sonra artık onu resmi imza aşamasına getireceğiz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye’deki yetkin akademisyenlerimizin buradaki akademisyenlerle iş birliği yapma imkânı olacak hem de her iki ülkenin imkânlarıyla ilgili belki yeni birtakım projeler ve yeni birtakım çalışmalara da kapı açılmış olacak.”

“Türk Üniversiteleri de Kendi Alanlarında Çok Yetkin”

Bunun, “Sadece İngiltere’nin imkânları çok fazla, Türkiye’deki imkânlar çok az gibi” anlaşılmaması gerektiğine vurgu yapan Ünüvar, “Türkiye’nin de çok ileri imkânları var. Hakikaten Türkiye’nin üniversiteleri de kendi alanlarında çok yetkin. Örneğin Ankara Üniversitesi sosyal bilimlerde, fen-mühendislikte, sağlık bilimlerinde çok yetkin akademisyenlere, araştırmacılara sahip. Dolayısıyla onların birikimlerinden de buradaki akademisyenler ve akademik kurumlar faydalanacaklar. Ve bununla biz hem İngiltere hem Türkiye hem de insanlık için çok önemli yeni çalışmaları ve projeleri ortaya koyma imkanına sahip olacağız” diye konuştu.

Tersine Beyin Göçü

Tersine beyin göçü konusunda da açıklamalarda bulunan Ünüvar, “TÜBİTAK’ın yetkin uluslararası genç araştırmacıların Türkiye’ye tersine beyin göçü ile ilgili programı var. Orada Türk akademisyenler başta olmak üzere uluslararası araştırmacılara Türkiye’de çalışma imkânı veren bir program. Bununla ilgili Oxford Üniversitesinde İsmail Eş isimli bir arkadaşımızı TÜBİTAK’ın 2232 programı kapsamında inşallah Ankara Üniversitesinde Girişimsel MR Klinik AR-GE Enstitüsünde çalıştırmaya başlayacağız. Bu çok kıymetli bir tersine beyin göçü” İfadelerini kullandı.

Ünüvar, yine büyükelçiliğin tertiplediği Türk akademisyenlerle buluşmada da kalbi vatan sevdasıyla çarpan ama burada kendi alanlarında çok ileri noktaya gelmiş akademisyenlerle tanışma fırsatı bulduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlardan da şayet bu kapsamda Türkiye’de çalışma yapmak isteyen olursa Ankara Üniversitesinin kapısının sonuna kadar açık olduğunu ifade ettik. Kaldı ki Yükseköğretim Kurulumuz da Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar da tersine beyin göçünü önemsiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız oldu.”

Ayrıca, THE’nın editörü, içerik sorumlusu, global direktörü ve program sorumlularıyla da çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Ünüvar, “İnşallah önümüzdeki günlerde THE yetkilileri ile Ankara Üniversitesi yetkililerini tekrar bir araya getireceğiz ve Ankara Üniversitesinin uluslararası anlamdaki görünürlüğü, tanınırlığı ve bilinirliğinin artırılmasıyla ilgili çok etkili çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Rektör Ünüvar, Londra’da bir araya geldiği Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Londra Ziraat Bank Direktörü Ersan Söğüt ve yine aynı fakülteden mezun İngiltere Merkez Bankası Başmüfettişi Halil Öztürk’e de Ankara Üniversitesi rozeti takdim etti.