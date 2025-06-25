Ankara Üniversitesi Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü’nün 2024-2025 dönemi mezunları, eğitim hayatlarının sonuna gelmenin mutluluğunu İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen anlamlı bir törenle kutladı. Nezih bir ortamda gerçekleşen mezuniyet yemeğinde akademisyenler, bürokratlar ve öğrenciler bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Törene; Ankara Üniversitesi Afet ve Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nehir Varol, öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mutlu Yılmaz, Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ömer Kalkan, İller Bankası Mali İşler Daire Başkanı Turay Aksoy ve çok sayıda mezun öğrenci katıldı.

Gecede konuşma yapan Doç. Dr. Nehir Varol, Afet Risk Yönetimi Bölümü’nün 2018 yılında kurulduğunu hatırlatarak, “Kurumlar arası iş birliğiyle farklı meslek gruplarından başvurular aldık. Bu da afet bilinci ve risk yönetimi konusunda toplumda ciddi bir farkındalık oluştuğunu gösteriyor. Bu gece mezun ettiğimiz öğrencilerimizin ülkemizin afetlere karşı daha hazırlıklı olması için önemli roller üstleneceğine inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilerden Burhanettin Aydınlı da afetlere karşı toplumsal direncin ancak bilimsel temellerle sağlanabileceğini vurgularken, ""Afet yönetimi yalnızca müdahale değil, aynı zamanda planlama, önleme ve risk azaltmayı da kapsar" dedi.

Diğer söz alan mezun öğrenciler de, bölümün sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve kriz bilinci açısından kendilerine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Öğrenciler, eğitim süreçlerinde saha çalışmaları ve teorik bilgilerin bir arada verildiğini, bunun da mesleki yeterliliklerini artırdığını ifade ettiler.

Program, tüm katılımcıların yer aldığı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Gece, hem mezuniyet coşkusunu hem de afetlere karşı toplumsal farkındalığın önemini bir araya getirdi.