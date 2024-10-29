Ankara'da Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel açılan sergiyle sınıflar ve kreş bahçesi kırmızı beyaza büründü.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi bünyesindeki kreş öğrencileri Cumhuriyet aşkıyla yetişen minikler balon, bayrak, çiçek ve çeşitli süs eşyalarını kullanarak Atatürk resmi, Türk Bayrağı, Türkiye haritası, bağımsızlık ve özgürlüğü simgeleyen çizimler yaparak Cumhuriyet Bayramı’nı karşıladı.

Milli Bayramları coşkuyla kutlayan bir nesil yetiştiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz ve aziz silah arkadaşlarının bize emaneti ettiği Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bizler bu emanete sahip çıkarken aynı zamanda yetiştirdiğimiz nesillere de cumhuriyet sevdasını aşılamak temel vazifemizdir” dedi.