Keçiören Belediyesi’nin yeni tesisi Basınevleri Gün Evi, kadınların sosyalleşmesi ve eğitim alması için ferah bir alan sunuyor; randevulu ve ücretsiz hizmet yoğun ilgi görüyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, açılışı yapılan Basınevleri Gün Evi ile kadınlara sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor.

Basınevleri Mahallesi’nde yer alan tesis, ev ortamından uzaklaşmak isteyen kadınlar için konforlu bir ortam sağlıyor.

Düzenlenen organizasyonlar ve akıllı tahta destekli seminer salonunda verilen eğitimlerle kadınlar arası dayanışma ve üretim kültürü de destekleniyor. Ücretsiz çay-kahve ikramı ve gün sofralarıyla sohbetlerin merkezi haline gelen tesis, Keçiören Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

RANDEVUYLA ÜCRETSİZ HİZMET

Hizmetlerden faydalanmak isteyenler, kecioren.bel.tr adresinden randevu alabiliyor.

Hafta içi 09.00-12.00, 12.30-15.30 ve 16.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz sunulan hizmetler, Keçiören’de yaşayan kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, kadınların sosyal hayata katılımını önemsediklerini belirterek, “Basınevleri Gün Evi, kadınlarımızın evde sıkışıp kalmaması için tasarlandı. Gün etkinliklerini farklı bir mekânda yaparak hem dinlenmelerini hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. En güzel hizmetlere layık kadınlarımız, randevu ile bu imkândan yararlanabilir” dedi.