Ankara'nın Keçiören ilçesinde hakim olan yoğun kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen Keçiören Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının yanında sokak hayvanlarını da unutmadı.ANKARA (İGFA) - Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava şartlarının etkili olduğu son günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını artırdı. Ekipler, ilçenin yüksek noktalarında sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği yerlere kuru mama bıraktı. Sabah erken saatlerden itibaren yoğun mesai harcayan ekipler, belediye bünyesinde geçtiğimiz günlerde açılan Mama Üretim Tesisi’nde üretilen mamalarla hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdi.

CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokaktaki canlılarımızın zorlu hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mama Üretim Tesisimizde ürettiğimiz mamalarla gıda ihtiyaçlarını karşıladığımız can dostlarımızı unutmadık” dedi.